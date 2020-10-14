Кевин Джонсон нашёл способ избежать боя с Муратом Гассиевым. У тяжеловеса из США возникли проблемы с документами. По официальной версии самого Джонсона, ему не заменили паспорт из-за алиментов. Американский боксёр объявил, что снимается с поединка.

Ранее Джонсон опубликовал видео, в котором посоветовал Гассиеву готовиться к поражению. Россиянин не ответил на провокации, а лишь усилил тренировки. Новым соперником Гассиева станет албанец Сефер Сефери.