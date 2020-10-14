Убийство супругов 27-летней давности раскрыли в Краснодаре

В Краснодаре суда ожидает 57-летний уроженец Казахской ССР. Он обвиняется в убийстве супругов, совершенном более 27 лет назад, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 марта 1993 года обвиняемый вместе с братом и знакомым проникли в чужой дом. Там фигурант дела нанес ножом множественные колото-резанные ранения в шею и грудь 60-летнему мужчине, а его подельник нанес удары ножом в грудь 53-летней женщине. От полученных травм потерпевшие скончались, пишут «Кубанские новости».

Также злоумышленники похитили 4,7 млн недоминиированных рублей. Средства они потратили на собственные нужды.

В последующем нападавший скрывался и был задержан на территории Московской области. Свою вину он не признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение и направил материалы в краевой суд для рассмотрения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.