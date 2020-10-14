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Вагон «Императорского маршрута» запустили из Екатеринбурга до Алапаевска

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По Свердловской области начал курсировать пассажирский вагон национального туристического проекта «Императорский маршрут». Церемония его запуска состоялась в Екатеринбурге 10 октября. В нем жители и гости смогут совершить путешествие в Алапаевск, город, где были убиты великие князья императорской семьи и великая княгиня Елисавета Феодоровна.

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В «Императорский маршрут» включено посещение мест памяти и пребывания представителей императорской фамилии, их паломничеств и путешествий. Проект, в котором принимают участие 19 регионов, реализует Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В Свердловской области его поддерживает региональное министерство инноваций и развития. Он направлен на сохранение памяти о наследии царской семьи и 300-летней истории ммператорского дома Романовых.

В вагоне можно ознакомиться с картой «Императорского маршрута» с указанием областей —участниц проекта. Там также находится фотозона, имитирующая интерьер настоящего императорского вагона. Пассажирам покажут женские и мужские костюмы начала XX века.

В вагоне 44 места с чехлами из красной ткани с вышитым логотипом. Подключив при помощи аудиомодуля специальные наушники, туристы смогут прослушать путевой аудиогид на русском, английском и китайском языках, а также гид, адаптированный для детей 9–16 лет.

Вагон будет курсировать в составе действующих пригородных поездов между Екатеринбургом и Алапаевском. А в 2021 году появится специальный поезд, который будет следовать с минимальным количеством остановок и сокращенным временем в пути, пишет megatyumen.ru.

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