Безналичный расчет ввели в автобусах в Комсомольске-на-Амуре

Жители Комсомольска-на-Амуре отныне могут оплатить проезд на общественном транспорте бесконтактными банковскими картами ведущих платежных систем и мобильными устройствами, которые поддерживают технологию Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Как пишет ИА AmurMedia, сейчас такая возможность есть на шести автобусных маршрутах ООО «АТП Комсомольск-на-Амуре», а в скором времени она появится и в автобусах, работающих на пригородных направлениях.

Транспортные средства с возможностью безналичной оплаты обозначены специальными наклейками снаружи и внутри. Проект реализовала городская администрация совместно с ЗАО «Золотая Корона», и ПАО «Сбербанк».

Таким образом, Комсомольск-на-Амуре стал вторым городом в Хабаровском крае, где можно заплатить за проезд банковской картой. В 2017 году такой проект запустили в Хабаровске.