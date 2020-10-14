Хет-трик Неймара помог сборной Бразилии обыграть Перу

Сборная Бразилии по футболу на выезде победила соперников из Перу в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Южной Америке.

Встреча состоялась в перуанской столице Лима на стадионе «Насьональ» и завершилась счетом 4:2 в пользу гостей.

Хет-трик на счету бразильского нападающего Неймара, при этом два гола он забил с пенальти. Еще один мяч за сборную Бразилии в ворота соперников забил форвард Ришарлисон де Андраде.

В составе перуанцев отличились полузащитники Андре Каррильо и Ренато Тапиа, пишет «Спорт-Экспресс».

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.