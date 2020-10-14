Жителей Рязанской области старше 65 лет обязали самоизолироваться

Для некоторых жителей Рязанской области ввели обязательную самоизоляцию. Особые меры безопасности действуют для граждан старше 65 лет. Оставаться дома пенсионерам рекомендуют до 26 октября. Местных работодателей просят перевести на удаленку часть сотрудников. Массовые гуляния и праздники в регионе запрещены. Работа клубов и дискотек пока ограничена. Кафе и рестораны после 23:00 закрываются. Во вторник в регионе зафиксировали 91 новый случай коронавируса.