Автомобилист сбил пешехода на Дубининской улице в Москве и скрылся

В Москве водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник, 13 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в правоохранительных органах столицы.

ДТП произошло на улице Дубининская. Состояние пострадавшего уточняется. Для поисков автомобиля полицейские ввели в городе план «Перехват».

13 октября сообщалось, что аналитики «АльфаСтрахование» назвали марки автомобилей, чаще других попадающие в ДТП. В топ-3 антирейтинга вошли Porsche, Infiniti и Mercedes.