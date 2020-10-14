Попова посетовала на дезинформацию о COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в мире много дезинформации о COVID-19.

— Информационная кампания для нас сейчас крайне важна. А) Донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Б) Не допустить ковид-диссидентства. И третье — это не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина — это то, что безусловно даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и в блокировании ее дальнейшего развития, — сказала руководитель ведомства.