Прямой эфир
Сюжет:

Попова посетовала на дезинформацию о COVID-19

0
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в мире много дезинформации о COVID-19.

— Информационная кампания для нас сейчас крайне важна. А) Донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Б) Не допустить ковид-диссидентства. И третье — это не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина — это то, что безусловно даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и в блокировании ее дальнейшего развития, — сказала руководитель ведомства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020