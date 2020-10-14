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Каждый третий сотрудник не хочет работать в маске и перчатках

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Сотрудники офисов начали привыкать к удаленке. Отвечая на вопрос сервиса HH.ru, где комфортнее работать, 83% респондентов выбрали вариант «из дома». В числе причин, почему им не хочется возвращаться в офис, 44% назвали опасения за здоровье, а 32% рассказали, что не хотят работать в маске и перчатках.

Результаты опроса Superjob показали, что к осени стало меньше желающих вернуться в офис после окончания эпидемии. Сейчас таких людей 47%, а в апреле было 66%. Треть респондентов (36%) считают, что дома работают эффективнее, нежели в офисе, 34% не заметили разницы. 32% сотрудников, отвечая на вопрос, как изменилась нагрузка при работе из дома, отметили, что обязанностей стало меньше, 37% — что ничего не изменилось.

Опрос сервиса HH.ru говорит о том, что 30% работников к новости о повторном возвращении домой после прихода в офис отнеслись положительно, а негативной она стала только для 18%. А 76% при возвращении летом на рабочее место поняли, что работать дома было лучше.

Большинство россиян (65%) считают для себя идеальным смешанный формат работы: часть недели дома, часть — в офисе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нас не загонишь: треть компаний не хочет отправлять сотрудников на удаленку

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