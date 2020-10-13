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Число пострадавших в ДТП в Томске сократилось почти на 30%

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В Томске за первые восемь месяцев 2020 года число пострадавших в ДТП сократилось почти на 30%, а количество самих аварий – на 19%. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

С января по август в городе зафиксировано 215 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших сократилось на 28,2%, объяснил мэр Иван Кляйн.

В этом году в Томске ликвидировали пять мест концентрации ДТП. Этому поспособствовало изменение схемы движения транспорта, установка дорожных знаков, ограждений, светофоров, пишет РИА «Томск».

По итогам 2019 года количество ДТП в городе, по сравнению с 2018-м, снизилось на 16%. Специалисты устранили семь аварийно-опасных участков.

В августе этого года Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России заявило, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей с начала этого года сократилось на 21%, а число погибших — более чем на 15%.

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