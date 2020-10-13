Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции

Пресс-конференция министров иностранных дел Турции и Швеции 13 октября прошла в напряженной обстановке, сообщает агентство AP. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу и его шведская коллега Анн Линде обменялись колкостями.

Перепалка произошла из-за того, что Линде раскритиковала Анкару за притеснение свободы слова в стране. В ответ Чавушоглу выразил недовольство политикой Стокгольма. По его словам, Швеция настаивает на том, чтобы Турция вывела войска из Сирии, а также поддерживает курдов.

«Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?» — заявил турецкий министр, обвинив в очередной раз Афины в жестоком обращении с мигрантами.

Линде отметила, что как гость не хотела бы устраивать споры.

«Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр», — добавила она.

В апреле сообщалось, что Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО. Тогда между Чавушоглу и главой МИД Греции также произошла перебранка.