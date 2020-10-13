«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды объемом более $2 млрд

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Речь идет о двух траншах бессрочных еврооблигаций: в долларах США объемом 1,4 млрд с доходностью 4,60% и в евро 1 млрд с доходностью 3,90%. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещения российских еврооблигаций) команда «Газпрома» выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», — прокомментировал он.

Первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах США и 4,375–4,5% для транша в евро. По словам Шулакова, удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах США и на 60 базисных пунктов в евро соответственно.

Новые бумаги газового холдинга стали рекордно популярными среди инвесторов. Как отметил первый вице-президент, этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.

В июне «Газпром» разместил выпуск долларовых еврооблигаций объемом $1 млрд со ставкой купона 3%. До этого в апреле компания успешно выпустила пятилетние еврооблигации на сумму €1 млрд со ставкой 2,95% годовых, а в феврале размещала выпуск 10-летних евробондов объемом $2 млрд со ставкой 3,25%.