Прямой эфир

«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды объемом более $2 млрд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Речь идет о двух траншах бессрочных еврооблигаций: в долларах США объемом 1,4 млрд с доходностью 4,60% и в евро 1 млрд с доходностью 3,90%. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещения российских еврооблигаций) команда «Газпрома» выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», — прокомментировал он.

Первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах США и 4,375–4,5% для транша в евро. По словам Шулакова, удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах США и на 60 базисных пунктов в евро соответственно.

Новые бумаги газового холдинга стали рекордно популярными среди инвесторов. Как отметил первый вице-президент, этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.

В июне «Газпром» разместил выпуск долларовых еврооблигаций объемом $1 млрд со ставкой купона 3%. До этого в апреле компания успешно выпустила пятилетние еврооблигации на сумму €1 млрд со ставкой 2,95% годовых, а в феврале размещала выпуск 10-летних евробондов объемом $2 млрд со ставкой 3,25%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020