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Тело пропавшего рыбака нашли в Омской области

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В Омской области нашли тело второго рыбака, пропавшего на озере Малые Кызырлы. Полиция проводит проверку по факту трагедии.

По данным правоохранительных органов, мужчины 60 и 66 лет отправились на рыбалку на автомобиле Chevrolet Niva еще 3 октября. К ночи 6 октября они не вернулись домой. К водоему направились сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции. При осмотре территории они нашли автомобиль с вещами. Позже сотрудники заметили на озере лодку, рядом с ней находилось тело 66-летнего рыбака. Розыски второго мужчины продолжались несколько дней.

Тело пожилого мужчины обнаружили местные жители, пишет ИА «Город55». По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту гибели двух рыбаков проводится проверка.

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