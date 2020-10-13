Двое жителей Брянска совершили аферу с коровами на 2 млн рублей

В Брасовском районе Брянской области задержаны два сотрудника местного сельхозпредприятия. Их подозревают в крупном мошенничестве.

Как пишет онлайн-издание «Брянские новости» со ссылкой на УМВД, следствие установило, что злоумышленники перегнали неучтенное стадо коров в отдаленный загон и тем самым причинили ферме ущерб на сумму порядка 2 млн рублей.

К тому моменту, как предполагаемых преступников вычислили, из загона 11 коров исчезли. Остальные были возвращены владельцу. Сейчас следователи выясняют, кому могли продать животных.

В том случае, если вина брянцев будет доказана, они могут получить по 10 лет лишения свободы.