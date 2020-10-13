Артиллерийский снаряд времен войны нашли под Брянском

В Жирятинском районе Брянской области обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Его обезвредили саперы.

Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное МЧС, опасная находка находилась у населенного пункта Ишово. Вызванные на место специалисты установили, что это артиллерийский снаряд — 122 мм. Его изъяли, а затем обезвредили.

В сентябре сообщалось, что с немецкой баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны в Балтийском море, сотрудники МЧС подняли около 3,2 тыс. боеприпасов.