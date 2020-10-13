Заболеваемость ОРВИ выросла на территории Якутии

Специалисты фиксируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Якутии. Прививками против гриппа охватили уже 36,8% населения республики.

По данным Роспотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. Увеличение числа заболевших характерно для сентября-октября в связи с формированием организованных коллективов детей. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

По данным за 12 октября, прививки против гриппа сделали более 355 тыс. жителей Якутии, в том числе 163 тыс. детей. Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или работы. Также работают выездные прививочные бригады.

Ранее сообщалось, что в школах Хабаровска отмечается стабилизация ситуации с ОРВИ. Если в середине сентября на карантине находились 145 классов, то на данный момент занятия приостановлены только для пяти классов.