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Новые ФАПы начали работать в Иркутской области

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Восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) получили лицензии на осуществление медицинской деятельности в Иркутской области. Специалисты уже ведут прием пациентов.

Работу начали ФАПы в Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Всего же в Приангарье возводится 30 подобных объектов. В 15 пунктах работы находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В деревне Горяшина в Иркутском районе работы ведутся с отставанием графика. Причиной задержки стала смена площадки. Изначально ФАП начали возводить вдали от населенного пункта — в картофельном поле. После визита главы региона Игоря Кобзева для пункта подобрали новую площадку в центре населенного пункта.

Значительные задержки отмечаются в семи населенных пунктах. Кобзев поручил принять жесткие меры в отношении строителей, которые срывают сроки исполнения государственных контрактов. Глава региона распорядился разработать до 1 ноября черный список подрядчиков и согласовать его с прокуратурой.

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