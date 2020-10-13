Добровольцы примут участие в вооруженной защите Нагорного Карабаха

В Баку заявили, что за время конфликта в Карабахе с азербайджанской стороны погибли 42 мирных жителя, ранены 206 человек. Повреждены 66 многоквартирных и почти полторы тысячи частных домов.

В минобороны Армении заявляют, что азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление. По данным министерства, бои проходят почти по всем направлениям линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь главы непризнанной республики обвинил Баку «в грубом нарушении режима перемирия». Из артиллерийских орудий обстреливаются мирные населенные пункты. По словам представителя Карабаха, армия обороны ведет тяжелые бои. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что страна полностью соблюдает режим перемирия. Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что утвердил поправки в закон «Об обороне». В самопровозглашенной республике ввели понятие «ополчение». Добровольцы примут участие в вооруженной защите территории.