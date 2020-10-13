Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Патрушев обсудил урегулирование в Карабахе с главой МИД Армении
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Депутат приравнял ультиматум Тихановской к политическому терроризму
Мир
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года
Происшествия
Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца
Сюжет:

Добровольцы примут участие в вооруженной защите Нагорного Карабаха

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Баку заявили, что за время конфликта в Карабахе с азербайджанской стороны погибли 42 мирных жителя, ранены 206 человек. Повреждены 66 многоквартирных и почти полторы тысячи частных домов.

В минобороны Армении заявляют, что азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление. По данным министерства, бои проходят почти по всем направлениям линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь главы непризнанной республики обвинил Баку «в грубом нарушении режима перемирия». Из артиллерийских орудий обстреливаются мирные населенные пункты. По словам представителя Карабаха, армия обороны ведет тяжелые бои. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что страна полностью соблюдает режим перемирия. Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что утвердил поправки в закон «Об обороне». В самопровозглашенной республике ввели понятие «ополчение». Добровольцы примут участие в вооруженной защите территории.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020