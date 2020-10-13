В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают закон о суррогатном материнстве

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Суррогатное материнство. Кого должен защитить закон?», в ходе которой эксперты обсуждают закон о суррогатном материнстве. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

В дискуссии участвуют:

Игорь Трунов, адвокат, представляющий интересы обвиняемых по делу о торговле детьми;

Татьяна Цыбизова, член комитета Госдумы по охране здоровья, инициатор закона о госрегулировании суррогатного материнства;

Маргарита Аншина, почетный член Российской ассоциации репродукции человека, основатель и заместитель главного редактора журнала «Проблемы репродукции», лауреат премии правительства РФ (онлайн);

Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России;

Александр Добровинский, адвокат, представитель клиентов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей (онлайн);

Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В январе 2020 года в одной из квартир города Одинцово нашли тело младенца от суррогатной матери. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования были задержаны восемь человек, среди которых врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.