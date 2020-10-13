Депутаты призвали власти Германии завершить строительство «Северного потока – 2»

Совет немецкого района Передняя Померания – Грайфсвальд – проголосовал за доведение до конца укладки газопровода «Северный поток –2». Депутаты округа призвали власти Германии и земли Мекленбург обеспечить успешное завершение строительства. Члены совета Грайфсвальда раскритиковали США за противодействие проекту и предупредили правящие партии, что американцы могут участвовать в диверсиях против газопровода. Сам Грайфсвальд является конечной точкой первого трансбалтийского газопровода.

Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено в декабре прошлого года. Швейцарский трубоукладчик отказался продолжать работу из-за угрозы попасть под объявленные Вашингтоном санкции.