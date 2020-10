Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия»

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 12 октября, оставил отзыв о российском сериале «Эпидемия».

Говоря о своих впечатлениях, мастер ужасов коротко описал то, что следует знать о теледраме, снятой Павлом Костомаровым.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.