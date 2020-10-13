Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия»

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 12 октября, оставил отзыв о российском сериале «Эпидемия».

Говоря о своих впечатлениях, мастер ужасов коротко описал то, что следует знать о теледраме, снятой Павлом Костомаровым.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

«Чертовски хороший русский сериал на Nеtfliх. Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Небольшой спойлер: мелкий парень — заноза в заднице», — цитирует Кинга телеканал «360».

Так, писатель сравнил сериал со спагетти-вестернами, только «со снегом и смертельным вирусом», а также отметил, что почему-то «некоторые вещи сняты шиворот-навыворот».

Премьера сериала «Эпидемия» состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix 7 октября. На сервисе картина называется To the lake. Сценарий к сериалу написал Роман Кантор по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».

«Сам факт, что Стивен Кинг смотрит сериал, снятый по моей книжке, конечно, не укладывается в голове. Но похвалы, конечно, в первую очередь, относятся к создателям фильма, а не ко мне», — призналась Вагнер в беседе с «Федеральным агентством новостей».

По сюжету сериала, в стране начинается пандемия неизвестного респираторного вируса, города закрывают, в них приходят мародеры, а главные герои, несмотря на сложные отношения между ними, объединяются, чтобы выжить, пишет сайт aif.ru.

12 октября сообщалось, что российский сериал «Эпидемия», вошедший в топ-5 по просмотрам на американском стриминговом сервисе Netflix в мире, побил рекорд по стоимости продажи на эту платформу для российских продюсеров. Стоимость сериала составила около $1,5 млн.