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В Ростове-на-Дону запретят проводить состязания и концерты

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В Ростове-на-Дону запретят проводить массовые спортивные состязания и концерты. Особые меры безопасности вводят из-за коронавируса с 14 октября. Кроме того, приостановят работу ночных клубов и дискотек. В публичных местах закроют танцевальные зоны. В барах и ресторанах нельзя будет курить кальяны. Контроль за масочным режимом установят в транспорте. Режим движения маршруток и автобусов скорректируют, чтобы не допустить переполнения салонов. За сутки в городе зафиксировали 148 новых случаев коронавируса. По числу зараженных Ростовская область занимает шестое место в России.

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