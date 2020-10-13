Дональд Трамп официально вернулся к предвыборной гонке. Президент США провел митинг в городе Сэнфорде. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что у Трампа иммунитет к коронавирусу. Врач отметил: неизвестно, как долго будет работать защита организма. По мнению Фаучи, повторное заражение возможно через несколько недель. О выздоровлении Трамп рассказал Fox News в субботу, 10 октября. Тест на вирус президент и его супруга сдали 2 октября. В тот же день лидера США направили в клинику в Мэриленде.