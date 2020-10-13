Человек пострадал в результате лобового столкновения двух фур в Троицке

В «новой Москве» в результате ДТП с участием двух фур пострадал один человек. Об этом ТАСС во вторник, 13 октября, рассказал источник в экстренных службах.

Авария произошла на Калужском шоссе в городе Троицк. Две фуры столкнулись лоб в лоб, в результате одна из машин вылетела в кювет. Спасатели деблокировали застрявшего в ней человека, он получил различные травмы.

Как пишет «Москва 24», во второй фуре пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

11 октября сообщалось, что момент смертельной аварии с участием «скорой» в Москве на Кутузовском проспекте попал в объектив камеры видеорегистратора. Иномарка и столкнулась с машиной медиков лоб в лоб, задев еще несколько автомобилей.