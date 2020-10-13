Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии заявили о невозможности сломить Россию санкциями
Экономика
Бизнес попросил отменить требование по сбору данных сотрудников
Общество
В Москве за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19
Мир
Facebook запретил публикацию контента с отрицанием холокоста
Общество
Контроль за масочным режимом предложили передать полиции

Мать американского сенатора Джона Маккейна умерла в возрасте 108 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США на 109-м году жизни скончалась Роберта Маккейн, мать покойного сенатора Джона Маккейна. Об этом 12 октября рассказала ее невестка Сидни Маккейн.

«С большой печалью я объявляю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могла и мечтать о лучшем образце для подражания или лучшей подруге. Она присоединяется к своему мужу Джеку, сыну Джону и дочери Сэнди», — написала вдова сенатора в Twitter.

Джон Маккейн скончался два года назад в возрасте 81 года. В конце жизни он боролся с агрессивной формой рака мозга. В 2008-м Маккейн баллотировался на пост президента страны от Республиканской партии.

В одной из своих книг он писал, что его мать «была воспитана сильной, решительной женщиной, которая полностью наслаждалась жизнью и всегда старалась максимально использовать свои возможности».

Согласно информации Fox News, будучи студенткой университета Южной Калифорнии в 1933 году, Роберта Маккейн сбежала в Мексику с молодым моряком Джоном С. Маккейном-младшим, который впоследствии стал адмиралом ВМС США. У пары родились трое детей — Джин, Джон и Джозеф.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020