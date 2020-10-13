Мать американского сенатора Джона Маккейна умерла в возрасте 108 лет

В США на 109-м году жизни скончалась Роберта Маккейн, мать покойного сенатора Джона Маккейна. Об этом 12 октября рассказала ее невестка Сидни Маккейн.

«С большой печалью я объявляю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могла и мечтать о лучшем образце для подражания или лучшей подруге. Она присоединяется к своему мужу Джеку, сыну Джону и дочери Сэнди», — написала вдова сенатора в Twitter.

Джон Маккейн скончался два года назад в возрасте 81 года. В конце жизни он боролся с агрессивной формой рака мозга. В 2008-м Маккейн баллотировался на пост президента страны от Республиканской партии.

В одной из своих книг он писал, что его мать «была воспитана сильной, решительной женщиной, которая полностью наслаждалась жизнью и всегда старалась максимально использовать свои возможности».

Согласно информации Fox News, будучи студенткой университета Южной Калифорнии в 1933 году, Роберта Маккейн сбежала в Мексику с молодым моряком Джоном С. Маккейном-младшим, который впоследствии стал адмиралом ВМС США. У пары родились трое детей — Джин, Джон и Джозеф.