Генеральный субботник пройдет в столице Татарстана на Казанке

В Казани организуют природоохранную акцию по очистке прибрежной территории реки Казанки от мусора. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии республики.

В ведомстве отмечают, акция стартует 17 октября в 10 утра в районе Адмиралтейской слободы. Принять участие могут все желающие, всё необходимое для уборки выдадут организаторы, пишет ИА «Татар-информ».

Мероприятие пройдет в рамках экологического волонтерского марафона «Чистые берега», который является частью проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Организатором выступает ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» при поддержке минэкологии и природных ресурсов Татарстана.