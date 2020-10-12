Еще один уникальный можжевельник обнаружили в Удмуртии

В Удмуртии обнаружили еще один уникальный можжевельник, он расположен недалеко от такого же дерева. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, можжевельник нашли в Вавожском районе в 20 км от своего собрата, уже попавшего в реестр «Удивительных деревьев России». Семенов выразил уверенность, что это дерево также попадет в федеральный перечень, пишет ИА «Сусанин».

Первый уникальный можжевельник обнаружили на территории региона в мае этого года. Обследовавшие его эксперты пришли к выводы, что возраст дерева составляет 300-400 лет. Обхват ствола при этом достигает 1,5 м, а высота – 7,7 м.

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