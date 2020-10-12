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Глава NASA отметил вклад России в международное сотрудничество в космосе

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Международное сотрудничество по исследованию космоса в настоящее время приобретает важное значение, особая роль в нем принадлежит России. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн, выступая на 71-м Международном конгрессе астронавтики IAC-2020.

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«Когда мы говорим о сотрудничестве в космосе и как оно важно для будущих исследований космоса, я бы сказал, что сейчас оно важно, как никогда», — отметил он. В пример сотрудничества стран он привел Международную космическую станцию, на которой 15 стран взаимодействуют в течение 20 лет.

Особая роль Роскосмоса в возможностях агентства отправлять на МКС грузы и астронавтов. Кроме того, на станции есть российский сегмент, отметил глава NASA.

В сентябре глава Космических сил США Джон Реймонд отметил пользу, которую получает Вашингтон от сотрудничества с Россией. Даже если есть сферы, в которых США и Россия не согласны, надо договариваться о гражданском использовании космоса и сотрудничестве, отметил он.

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