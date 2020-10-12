Жительнице Казани вынесли приговор за мошенничество с мебелью

Жительницу Казани признали виновной в 22 эпизодах мошенничества с кухонными гарнитурами. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.

Было установлено, что 33-летняя директор фирмы заключала договоры с клиентами на поставку кухонной мебели. Граждане вносили аванс, а через некоторое время их уведомляли о готовности товара и просили внести оставшуюся сумму. Получив деньги, горожанка не исполняла договорные обязательства. Сумму ущерба составила 2 млн рублей, пишет InKazan.ru.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три с половиной года с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в октябре руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин составил рекомендации для тех, кто предпочитает покупать товары через интернет.

Он рассказал «Известиям», что необходимо стараться выбирать только знакомые и популярные онлайн-магазины, в которых будет проводиться оплата. Если необходимо воспользоваться неизвестным ранее сайтом, то лучше предварительно поискать отзывы о нем.