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В Челябинске 278 дольщиков ЖК «Радуга» получат жилье

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В Челябинске намерены завершить строительство двух домов в жилом комплексе «Радуга», где обманутыми дольщиками числятся 278 человек. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков.

Как сообщает сайт 1obl.ru, речь идет о доме № 6 и 13 в ЖК «Радуга», где застройщиком являлся ООО «Капитал Дом». Ранее фирму признали банкротом.

Вопрос недостроев в регионе держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер. Он не раз обращался в правительство России и АО «Дом.РФ» с инициативой о скорейшем решении вопросов обманутых дольщиков.

В конце сентября Верховный суд России принял решение о том, что обманутые дольщики в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта имеют право получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.

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