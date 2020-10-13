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Роскачество назвало самые удобные сервисы каршеринга

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Роскачество проверило сервисы каршеринга на информационную безопасность, производительность, удобство и надежность. По результатам тестирования в тройку наиболее функциональных приложений вошли «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства во вторник, 13 октября.

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Для испытания были взяты все приложения, которые проходили проверку в аналогичном исследовании 2018 года, однако к ним добавились несколько новых сервисов. Специалисты протестировали все этапы пользования каршерингом как рядовые пользователи. Для проверки использовался 131 критерий. Помимо столичного региона, аналитики испытали приложения Новосибирска, Екатеринбурга и Волгограда.

Перед проведением исследования эксперты проанализировали 2243 отзыва в AppStore и Google Play к приложениям каршеринга. Чаще всего пользователи жаловались на проблему с завершением аренды, отсутствие уведомлений и необходимость авторизации по селфи (что создает проблемы ночью). Также жалобы касались сбоев в геолокации и отсутствия адекватной техподдержки.

В положительных отзывах пользователи хвалили удобный интерфейс и работоспособность приложений. Весьма востребованной у пользователей функцией оказалось уведомление о незавершенной аренде, однако такая функция в процессе тестирования была обнаружена только у «Делимобиля», «Яндекс.Драйва» и «Урамобиля».

Согласно результатам анализа отзывов в магазинах приложений, наиболее удобными пользователи считают те же «Делимобиль»,«Яндекс.Драйв» и BelkaCar. Все приложения каршеринга в ходе тестирования зарекомендовали себя как стабильные и надежные, устойчивые к внешним прерываниям. Все приложения показали хорошие результаты по безопасности — 4 и более баллов.

Оценки у некоторых продуктов были снижены лишь за отсутствие защиты приложения паролем и возможности удалить аккаунт из приложения.

11 сентября сообщалось, что в Москве средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга составляет 33 минуты. При этом машина проезжает 12 км.

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