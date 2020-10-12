Благоустройство нового сквера почти завершили в Красноярске

В Красноярске подрядчик почти завершил благоустройство сквера на улице 2-й Ботанической. Об этом сообщает городская мэрия.

Рабочие привели в порядок брусчатку, установили уличную мебель и модернизировали систему освещения. Для жителей теперь доступны детская площадка и спортивные тренажеры, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В скором времени на территории установят новые качели.

Благоустройство общественных пространств Красноярска ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

2 октября сообщалось, что Красноярскую правобережную набережную признали лучшим архитектурным произведением в Сибири. Такое звание авторы проекта по благоустройству получили на Межрегиональном фестивале «Зодчество в Сибири – 2020».