Почти 3 млн рублей направят на ремонт детской поликлиники в Орле

Около 3 млн рублей направят на капитальный ремонт входной группы детской поликлиники больницы им. С.П. Боткина в Орле. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

По данным официального портала Орловской области, в больнице планируется ремонт стен и полов. Также в учреждении заменят двери и окна. В здании проведут сантехнические и электротехнические работы. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Также планируется обновить вестибюльную зону и блок регистратуры. Для малышей подготовят специальный детский уголок для ожидания врача.

В 2020 году был проведен ремонт входных групп во взрослых поликлиниках Орла. Теперь обновление ожидается в детских учреждениях.