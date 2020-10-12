В Находке благоустроили 54 из 60 запланированных дворов

В Находке (Приморский край) завершили благоустройство 54 из 60 запланированных дворов. Работы ведутся в рамках краевой программы «1000 дворов».

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона, на территории 59 дворов жильцы попросили установить детские и спортивные комплексы, еще в одном — уложить асфальт.

По информации управления ЖКХ горадминистрации, на 54 объектах работы завершены, шесть площадок находятся в стадии приемки. Дизайн-проекты разрабатывались совместно с участниками программы. Специалисты при этом старались учесть все пожелания горожан.

План благоустройства на 2021 год уже сформирован, в него вошли 45 дворов.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, только за два года действия программы «1000 дворов» в крае были благоустроены 1,6 тыс. придомовых и междворовых территорий. Программа при этом рассчитана на пять лет.