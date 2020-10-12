Продажи iPhone 11 в России могут вырасти из-за снижения цены

Эксперты считают, что продажи iPhone 11 в России могут вырасти. Ценник на линейку гаджетов может снизиться примерно на 10 тыс. рублей. Причина в том, что Apple готовится представить новые смартфоны. Ожидается, что компания выпустит 4 новых устройства. На предстоящей презентации Apple готов показать Apple покажет iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Сейчас официальная стоимость 11-й модели телефона с объёмом памяти 64 гигабайта — почти 60 тыс. рублей.