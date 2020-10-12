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Парк за 40 млн рублей открыли под Калугой

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В городе Мещовске Калужской области открыли парк на реке Турее. На ремонт общественного пространства потратили 40 млн рублей.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ, город выиграл эти средства во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В итоге в парке обустроили площадки, дорожки, сумели сохранить максимальное количество зеленых насаждений. Появились в парке зона воркаута и детская площадка. По всей территории установили новые современные архитектурные формы и смонтировали систему видеонаблюдения.

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