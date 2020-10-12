Вдоль вылетных магистралей в Подмосковье высадили 700 деревьев и кустарников

В Московской области в рамках экологической акции «Наш лес» высадили около 700 деревьев и кустарников вдоль вылетных магистралей. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства благоустройства.

По данным ведомства, деревья появились вдоль восьми дорог в границах 12 муниципалитетов. В общей сложности высажено 445 кустарников и 238 деревьев — яблонь, кленов, каштанов, сосен, рябин, елей и лип, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Глава министерства благоустройства отмечает, что задача ведомства состоит в том, чтобы «вылетные магистрали вызывали положительное впечатление у тех, кто въезжает в регион».

В 2020 году экоакция «Наш лес. Посади свое дерево» проводилась в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». В общей сложности было высажено более 335 тыс. деревьев.

В субботу, 10 октября, участники акции «Сохраним лес» высадили деревья в Чувашии, Хабаровском крае и Белгородской области.

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке. Цель акции — высадить 40 млн деревьев по всей стране. На сегодня высажено уже свыше 27 млн. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте — «сохранимлес.рф». Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».