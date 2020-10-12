Порядка 20 тыс. пачек сигарет задержали на границе в Псковской области

В Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения через границу табачных изделий. Пограничники не пустили в общей сложности порядка 20 тыс. пачек сигарет.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по области, незаконные сигареты обнаружили в районе Гавров Пыталовского района. Изделия иностранного производства были упакованы в 42 коробки и подготовлены к перемещению через границу в Латвию.

Предварительная стоимость партии — около 900 тыс. рублей. Табачные изделия изъяли для процессуальных действий. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область не пустили 20 т белорусского картофеля. У груза не было соответствующей маркировки. Овощи везли из Минска в Петрозаводск.