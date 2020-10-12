Число пострадавших увеличилось на Куйбышевской железной дороге

По итогам девяти месяцев 2020 года на Куйбышевской железной дороге зарегистрирован рост травматизма в зоне движения поездов. Число пострадавших увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С января различные травмы получил 81 человек. 59 пострадавших скончались. Об этом сообщает НИА «Самара».

Чаще всего причинами несчастных случаев становятся попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, хождение по путям в неустановленных местах, а также нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда. На железной дороге продолжают создавать условия для безопасной посадки и высадки пассажиров за счет реконструкции платформ. Также ведется обновление пешеходных переходов.