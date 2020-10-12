Привокзальную площадь реконструировали в Брянске

В Брянске завершились работы по реконструкции привокзальной площади. Стоимость проекта оценивается в 49 млн рублей.

После проведенных работ на площади изменилась организация движения автотранспорта. Теперь машины едут по большому кольцу, пишет интернет-газета «Брянские новости». За счет объединения с фонтаном удалось увеличить территорию сквера.

Обновленный музыкальный фонтан может выпускать разноуровневые водяные струи, которые дополнены яркой подсветкой. В центре конструкции разместился декоративный шар.

Также на территории провели озеленение, специалисты посадили клены и конусовидные туи. Проведена реконструкция памятника Ленину и работы по мощению дорожек.

Работы выполнены в срок в соответствии с контрактом.