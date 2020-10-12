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Прокуратура Москвы проверит запрос по медуниверситету им. Пирогова

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Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрела запрос «Известий» о ситуации, сложившейся в ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университете им Н.И. Пирогова» Минздрава России. Об этом сообщили 12 октября «Известиям» в надзорном ведомстве.

Прокуратура Москвы организовала проверку сведений из обращения, которая до настоящего времени не завершена. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила Московскому УФАС России полно и всесторонне рассмотреть указанные в обращении обстоятельства, отметили в надзорном органе.

Ход проверки контролируется Генеральной прокуратурой.

С запросом проверить финансовую деятельность университета в надзорный орган обратились «Известия». В документе речь шла в том числе и об аппарате «Экзокисть-2», который помогает пациентам, перенесшим, например, инсульт или травму, научиться снова двигать руками.

По данным журналистов ученые, которые занимаются этим дорогостоящим научным долгостроем, вдруг превращаются в бизнесменов и бесконечно осваивают государственные деньги, выделяемые на разработку. Эпицентром событий стала клиника при знаменитом университете Пирогова.

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