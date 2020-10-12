Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении российского журналиста Пегова
Мир
Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Общество
Эпидемиолог заявила о возможности второй волны коронавируса в России
Общество
Соколов признал вину в убийстве Ещенко

Преступность выросла в Свердловской области в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За девять месяцев 2020 года в Свердловской области зарегистрировали почти 44,3 тыс. преступлений. По данным прокуратуры региона, по сравнению с 2019 годом преступность увеличилась на 3,1%.

Основное число правонарушений приходится на города и поселки. В сельской местности совершено 4490 преступлений. В результате нарушений погиб 441 человек, 540 гражданам причинен тяжкий вред. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Больше половины преступных действий связаны с кражами и хищениями чужого имущества. Кроме того, более 10% преступлений связаны с незаконным оборотом психотропных средств и наркотиков. Также зарегистрирован рост числа экономических преступлений на 19%.

С начала года в регионе произошел 301 случай, связанный с нарушением правил дорожного движения. Скончались 104 человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020