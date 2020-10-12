Преступность выросла в Свердловской области в 2020 году

За девять месяцев 2020 года в Свердловской области зарегистрировали почти 44,3 тыс. преступлений. По данным прокуратуры региона, по сравнению с 2019 годом преступность увеличилась на 3,1%.

Основное число правонарушений приходится на города и поселки. В сельской местности совершено 4490 преступлений. В результате нарушений погиб 441 человек, 540 гражданам причинен тяжкий вред. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Больше половины преступных действий связаны с кражами и хищениями чужого имущества. Кроме того, более 10% преступлений связаны с незаконным оборотом психотропных средств и наркотиков. Также зарегистрирован рост числа экономических преступлений на 19%.

С начала года в регионе произошел 301 случай, связанный с нарушением правил дорожного движения. Скончались 104 человека.