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Проект по выращиванию грибов под Воронежем свернули

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В Воронежской области так и не началось строительство комплекса по производству грибов в Бобровском районе. К его реализации должно было приступить ООО «Агрокомбинат «Здоровое питание».

Инвестор анонсировал проект в 2015 году и на этапе подготовки вложил в него 40–50 млн рублей. В дальнейшем от проекта отказались из-за финансовых трудностей.

Эксперты, мнение которых приводит ИА «Абирег», уверены, что причиной стала неблагоприятная конъюктура грибного рынка. Это выразилось в низких темпах роста потребления шампиньонов в России и снижении закупочных цен у ритейлеров.

Агентство напоминает, что еще в 2015 году грибной проект «Здорового питания» планировали включить в программу социально-экономического развития региона. Он должен был получить субсидию в 45 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры и 25 млн рублей на возмещение затрат по техническому приспособлению к электросетям. Предприятие должно было производить 36 тыс. т грибов в год.

А в 2017 году стоимость проекта сократилась с 7,2 млрд рублей до 3,2 млрд рублей. Потенциальная мощность производства была снижена в три раза.

В Черноземье уже существует несколько проектов по выращиванию грибов. Так, в 2019 году ООО «Воронежский шампиньон» запустило грибную ферму за 2,5 млрд рублей.

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