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Мужчина погиб при пожаре в дачном домике в ЕАО

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В Смидовичском районе Еврейской автономной области произошел пожар в дачном домике в селе Осиновка. Погиб мужчина, сообщили ИА EAOMedia в МЧС по области.

Информация о возгорании поступила в ведомство 12 октября в 00:21. Пожарных вызвал очевидец. Прибывшие расчеты пожарно-спасательной части № 4 ликвидировали огонь и предотвратили его распространение на другие постройки.

Во время тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Его тело передали сотрудникам полиции.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Якутске возбуждено уголовное дело по факту гибели молодой женщины и двух детей при пожаре в доме на улице Степанова.

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