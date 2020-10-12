Всемирный банк назвал последствия от потери учебного времени школьниками РФ

Закрытие российских школ на карантин в связи с пандемией коронавируса приведет к потерям учениками чуть больше трети обычного учебного года, согласно прогнозу Всемирного банка. По оценкам экспертов организации, это приведет к ухудшению результатов школьников в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся).

В конечном итоге, потери очных школьных часов в России могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника, следует из среднего прогноза в доклада Всемирного банка

«Мы применили модель, которая позволяет перевести потери фактических школьных часов в потенциальное снижение результатов школьников в международном тесте PISA. Модель предполагает разные виды компенсации образования, такие как онлайн-обучение, а также использует разные прогнозы от пессимистичного до оптимистичного. По среднему прогнозу, российские школьники потеряют чуть больше трети учебного года. Также снижение результатов страны в тесте PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников», — сообщил «РБК» директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

Сам факт экстраполяции теста PISA не столь важен, рассказал «Известиям» ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. Важно, что падает качество обучения, а тест PISA — это просто один из инструментов измерения. Скорее всего, ожидаются результаты падения качества образования и на ЕГЭ, и на ОГЭ, на всех этапах обучения.

В свою очередь директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Сергей Косарецкий заявил «Известиям», что прогноз Всемирного банка может оказаться реалистичным.

«Три месяца не кажется мне чрезмерно пессимистичным прогнозом. Всемирный банк оговаривается, фактически во всех публикациях, как и все другие эксперты, что эти последствия, они разные для разных групп учащихся», — сказал эксперт.

Есть группы учащихся, которые в период дистанционного обучения находились в благоприятных условиях в семейной среде, использовали услуги репетитора, у них все было благополучно с доступом в интернет. Для них последствия пандемии будут заметны меньше и даже минимальны, полагает Косарецкий.

Дети, которые не имели полноценного доступа к интернету, которым не помогали родители, у которых не было благоприятных условий обучения — действительно серьезно пострадали, добавил директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского.

Ректор Российской экономической школы подчеркнул, что ученикам будет достаточно сложно наверстать пропущенные знания, не увеличивая объема занятий.

«Если б была возможность повысить качество обучения, это, наверное, уже было бы сделано. Я боюсь, что бремя наверстывания упадет на самих школьников и их родителей, что может привести к сильному неравенству. Родители, которые смогут оплатить дополнительного репетитора и тому подобное, смогут наверстать. А школьники из менее обеспеченных, более уязвимых слоев населения пострадают гораздо сильнее. Так что увеличение неравенства — еще один неприятный потенциальный эффект всех ограничительных мер», — сказал Ениколопов.

По его словам, ситуацию может сгладить тот факт, что качество обучения в онлайн может вырасти в случае нового закрытия школ. Дело в том, что учителя получают новые навыки и лучше справляются с новой реальностью.

Сергей Корецкий напомнил, что министерство просвещения инициировало проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), которые могут показать, насколько уровень знаний детей упал в период пандемии после летних каникул в каждой конкретной школе. Это может позволить помочь детям наверстать упущенное, заключил специалист.