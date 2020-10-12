Правительство РФ улучшило механизм поддержки инноваций

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о совершенствовании механизма поддержки инноваций в промышленности. Теперь расходы предприятий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки будут субсидировать авансом, а не по факту, как было прежде. Всего на поддержку инноваций государство выделит 28,7 млрд рублей. Новшество коснётся приоритетных отраслей промышленности и передовых технологий. Специальная комиссия составит перечень отраслей и технологий. Окончательно список получателей субсидий определится по результатам конкурсного отбора.