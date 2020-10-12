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ЕР рассмотрит вопрос снятия Лысакова с поста в комитете Госдумы

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Президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству в связи с его высказываниями. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

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«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — цитируют Неверова на сайте фракции.

Он подчеркнул, что, оставаясь просто депутатом, Лысаков вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. «И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», — пояснил Неверов.

О каких именно высказываниях Лысакова идет речь, не уточняется. Решение фракции будет вынесено на совет Думы.

Лысаков подтвердил информацию в своем Telegram-канале, предоставить комментарии он пообещал позже.

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