«Киллер» сдал полиции заказчицу убийства на Камчатке

Подозреваемая в организации заказного убийства задержана в Камчатском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 12 октября.

Жительница Петропавловска-Камчатского решила убить приятельницу и предложила знакомому выступить в качестве киллера за 100 тыс. рублей, 45 тыс. рублей женщина передала в качестве аванса, сообщает РЕН ТВ. Мужчина заявил о поступившем предложении в полицию.

Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Заказчица потребовала доказательств совершения преступления. Ей передали постановочные фотографии, сделанные при содействии полиции в ближайшей лесополосе.

Получив снимки, женщина пообещала передать остаток вознаграждения и стала убеждать «киллера» скрыться.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к преступлению и убийстве (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), пишет «МВД Медиа».

По информации регионального управления Следственного комитета, заказчицей убийства выступила местная предпринимательница, 56-летняя уроженка Узбекистана. Убить свою 53-летнюю знакомую она хотела из-за личной неприязни, причины которой не раскрываются.

В апреле в суд направили дело жителя Орска (Оренбургская область), заказавшего убийство другого местного жителя. Знакомый, которого он попросил совершить преступление, сообщил об этом в полицию.