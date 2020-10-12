В Москве продолжатся переговоры по Нагорному Карабаху. Сергей Лавров встретится с главой МИД Армении. Не исключена беседа с участниками Минской группы ОБСЕ. В ночь на понедельник боевые действия продолжились. В Степанакерте на пять минут включали сирену тревоги. На окраинах города были слышны взрывы. Ереван продемонстрировал уничтоженную вражескую военную технику. В Баку заявили об ударах по объектам Армении. Кроме того, несколько ракет упали в азербайджанском Гяндже.