Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом

Больше всего дизельного топлива на чистую среднюю зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного «РИА Новости» 12 октября.

Согласно информации агентства, регион является первым по доступности дизельного топлива — на среднюю зарплату его там можно купить 1875 л.

Далее следуют Москва (1760 л), Чукотский автономный округ (1689 л) и Магаданская область (1472 л).

Меньше всего топлива можно приобрести в Ивановской области (527 л), Карачаево-Черкесии (528 л), Алтайском крае (540 л), республиках Дагестан (541 л) и Ингушетия (548 л).

В исследовании отмечается, что во второй половине сентября потребительские цены на дизельное топливо в России в среднем составили 48,02 рубля за 1 л, что на 0,6% выше, чем на конец прошлого года.

Ранее, 25 августа, в Федеральной антимонопольной службе сообщали о стабилизации цен на топливо в России после пандемии коронавируса. По словам замруководителя ФАС, статс-секретаря Андрея Цариковского, снятие карантинных ограничений вызвало резкий рост спроса при низком предложении. Рост цен на некоторые сорта бензина в опте, вызванный этой ситуацией, удалось остановить рядом обратных мер.